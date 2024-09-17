Remzi Özdemir: Çok Büyük Olacak
Ekonomist Remzi Özdemir, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin boyutlarına dikkat çekerek, bu krizin Cumhuriyet tarihinin en ağır krizlerinden biri olabileceğini ifade etti.
Kaynak: Paramedya
Remzi Özdemir, yaşanan ekonomik durumun etkilerinin henüz tam anlamıyla fark edilmediğini belirterek, "Bu kriz belki de en büyük hasarı bırakacak kriz olacak" dedi. Özdemir, mevcut krizin büyüklüğünün henüz geniş kitleler tarafından tam olarak anlaşılmadığını vurguladı. Özdemir, "Ekonomide yakın geçmişimize baktığımızda böylesine büyük bir kriz yaşamadık. Daha önceki krizlere alışkın olan, özellikle 50 yaş ve üstü insanlar için durum farklı olabilir, ancak bu kez durum çok daha vahim. Bu krizin hasarı çok büyük olacak" diye konuştu.
Özdemir, geçmişte yaşanan krizlerle bu krizin kıyaslanamayacağını söyleyerek, "2009'daki kriz sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin Türkiye'yi teğet geçeceğini söylemişti ve bir süre sonra ekonomi toparlanmıştı. Ancak bu kez durum farklı. Bu kriz 1-2 yıl içinde sona ermeyecek, etkileri uzun süre devam edecek" şeklinde değerlendirmede bulundu.
Ekonomist Özdemir, özellikle sosyal medya ve YouTube platformlarında yer alan bazı ekonomistlerin faiz indirimine yönelik yaptığı yorumların yanıltıcı olabileceğini belirtti. Özdemir, "Bazı analistler, Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz indireceğini öne sürüyor. Ancak Merkez Bankası’nın bu adımı atma cesareti olup olmadığını göreceğiz. Diğerleri ise şubat ayında faiz indirimi bekliyor. Ama faiz indirimi olsa bile bu çok sınırlı olur. Türkiye’nin ekonomik olarak toparlanması yıllar alacak" dedi.
Özdemir, bu tarz söylemlerin halkı yanlış yönlendirdiğini ve gereksiz şekilde kredi çekmeye, ev ya da araba almaya teşvik ettiğini belirterek, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya davet etti. Türkiye'de fabrikaların kapanacağı ve işsizlik oranlarının artacağı yönünde öngörüde bulunan Özdemir, "Konkordatolar sadece yaklaşan iflas dalgasının bir fragmanı. İnsanları korkutmak niyetinde değilim, ancak gerçekçi olmak zorundayız. Ekonominin geleceği için ciddi sorunlar kapıda" dedi.
Özdemir, son olarak Türkiye'nin ekonomik politikalarının uzun vadede ciddi tahribat yarattığını vurgulayarak, "Nas politikası, Türk ekonomisinde büyük bir hasar yarattı ve bu tahribatın etkisi yıllar boyu hissedilecek. Herkes buna göre harcamalarını ve yaşam biçimini ayarlamalı" ifadelerini kullandı.