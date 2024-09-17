Remzi Özdemir: Çok Büyük Olacak

Remzi Özdemir, yaşanan ekonomik durumun etkilerinin henüz tam anlamıyla fark edilmediğini belirterek, "Bu kriz belki de en büyük hasarı bırakacak kriz olacak" dedi. Özdemir, mevcut krizin büyüklüğünün henüz geniş kitleler tarafından tam olarak anlaşılmadığını vurguladı. Özdemir, "Ekonomide yakın geçmişimize baktığımızda böylesine büyük bir kriz yaşamadık. Daha önceki krizlere alışkın olan, özellikle 50 yaş ve üstü insanlar için durum farklı olabilir, ancak bu kez durum çok daha vahim. Bu krizin hasarı çok büyük olacak" diye konuştu.