Remzi Özdemir Bankaların Büyük Oyununu İfşaladı! Zorla Yapıyorlar
Ekonomist Remzi Özdemir, bankaların faiz dışı gelirlerini artırma çabasıyla vatandaşlara zorla sigorta yaptırdığını ve bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirtti. Özdemir, vatandaşların sigortalarını iptal etmekte zorlandığını ve cayma haklarının engellendiğini vurguladı.
Kaynak: Paramedya
Remzi Özdemir, sigortanın bir ihtiyaç olduğunu ancak vatandaşın özgür iradesiyle, kendi ihtiyacına uygun ürünleri tercih etmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Eğer malınızı ya da mülkünüzü sigortalatmak istiyorsanız bir sigorta acentesine gidip sunulan ürünlerden size uygun olanı seçersiniz. Fiyat ya da içerik uygun değilse başka bir sigorta şirketinden teklif alabilirsiniz. Ancak Türkiye'de işler bu şekilde yürümüyor."
"SİGORTA TÜRK HALKI İÇİN KABUS HALİNE GELDİ"
Özdemir, Türkiye’de sigortacılık sisteminin büyük bir sorun haline geldiğini belirtti:
"Türkiye’de kendi isteğiyle sigorta yaptıran insan sayısı yüzde 20’lerde. Bunun sebebi, faiz dışı gelir yaratma peşindeki bankalar ve aşırı kâr hırsıyla hareket eden sigorta şirketleri. Bankalar, yurtdışı tatil vaatleri ve yüzde 40’a varan kâr marjlarıyla sigortacılığın doğasını bozmuş durumda."
"KREDİ ALMAK İÇİN ZORLA SİGORTA YAPILIYOR"
Özdemir, kriz nedeniyle yüksek faizle kredi almak zorunda kalan vatandaşlara birden fazla sigorta poliçesinin dayatıldığını ifade etti:
"Bankalar, kredi vermek için sigortayı şart koşuyor. Vatandaş kredi almak için banka şubesine gittiğinde, ihtiyaçlarına uygun olmayan sigorta poliçeleri zorla satılıyor. Bu durum bankacılık hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşları çaresiz bırakıyor."
"VATANDAŞIN CAYMA HAKKI ENGELLENİYOR"
Yasalara göre vatandaşların sigorta poliçelerini belirli bir süre içinde iptal edebilme hakkı bulunmasına rağmen, bu süreçte büyük zorluklar yaşandığını belirten Özdemir, şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaş, sigorta iptali için sigorta şirketini arıyor ama işlemi yapmıyorlar ve banka şubesine yönlendiriyorlar. Şubeye gidildiğinde ise yeniden sigorta şirketini arayın deniyor. Bu süreçte cayma hakkı süresi doluyor ve vatandaş mağdur oluyor. Sonrasında Türkiye Bankalar Birliği'ne ya da Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapmak zorunda kalıyor."
"ETİK VE İHTİYACA GÖRE SİGORTACILIK MÜMKÜN DEĞİL Mİ?"
Özdemir, yaşanan bu durumun Türkiye’de sigorta sektörüne duyulan güveni sarstığını belirtti:
"Etik kurallara uygun ve ihtiyaca göre sigortacılık yapmak gerçekten bu kadar zor mu? Vatandaşı mağdur eden bu dayatmalar başka ülkelerde yapılamazken, Türkiye’de bu kadar rahat uygulanıyor olması düşündürücü."