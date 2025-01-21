Remzi Özdemir Bankaların Büyük Oyununu İfşaladı! Zorla Yapıyorlar

Remzi Özdemir, sigortanın bir ihtiyaç olduğunu ancak vatandaşın özgür iradesiyle, kendi ihtiyacına uygun ürünleri tercih etmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eğer malınızı ya da mülkünüzü sigortalatmak istiyorsanız bir sigorta acentesine gidip sunulan ürünlerden size uygun olanı seçersiniz. Fiyat ya da içerik uygun değilse başka bir sigorta şirketinden teklif alabilirsiniz. Ancak Türkiye'de işler bu şekilde yürümüyor."