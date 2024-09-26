Rekor Zam Yolda! Bir Anda 45 Bin 953 Lira Olacak

ÜCRETLER HER SENE ARTIYOR

2015'ten bu yana düzenli olarak zamlanan IMEI harcı, 2015 yılında 131,50 TL iken, 2023 yılında 20 bin TL'ye, 2024'te ise 31 bin 692 TL’ye yükseldi. 2025 yılında uygulanması beklenen zamla bu tutar 45 bin 953 TL olacak.

Yeniden değerleme oranıyla sadece IMEI harcı değil, yurt dışına çıkış harcı ve motorlu taşıtlar vergisi gibi diğer kalemlerde de artışlar bekleniyor. Örneğin, yurt dışına çıkış harcı 2025'te 720 TL’ye, araç muayene ücreti ise 2 bin 641 TL’ye çıkacak.