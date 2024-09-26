Rekor Zam Yolda! Bir Anda 45 Bin 953 Lira Olacak
Yeni yıl gelmeden zam haberleri gelmeye başladı. Ücretlerde rekor artış yaşanacak, bir anda 45 bin 953 lira olacak. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, kara haberi yeni yıl gelmeden açıkladı. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışından getirilen telefonlar için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranına bağlı olarak 45 bin 953 liraya yükselecek. 2019 yılında 618 TL olan bu harç, 2023 yılında iki kez zamlanarak 31 bin 692 liraya ulaşmıştı.
REKOR ZAM OLACAK
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamasına göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 seviyesinde oluşacak. Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranında değişiklik yapmaması durumunda, IMEI kayıt ücreti 2025’te bu oranda artacak. Böylece, yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt ücreti 45 bin 953 liraya çıkacak.
ÜCRETLER HER SENE ARTIYOR
2015'ten bu yana düzenli olarak zamlanan IMEI harcı, 2015 yılında 131,50 TL iken, 2023 yılında 20 bin TL'ye, 2024'te ise 31 bin 692 TL’ye yükseldi. 2025 yılında uygulanması beklenen zamla bu tutar 45 bin 953 TL olacak.
Yeniden değerleme oranıyla sadece IMEI harcı değil, yurt dışına çıkış harcı ve motorlu taşıtlar vergisi gibi diğer kalemlerde de artışlar bekleniyor. Örneğin, yurt dışına çıkış harcı 2025'te 720 TL’ye, araç muayene ücreti ise 2 bin 641 TL’ye çıkacak.
IMEI NEDİR?
Her telefona üretim sırasında yüklenen benzersiz bir kimlik numarası olan IMEI, telefonların kimlik bilgilerini taşıyan 15 haneli bir koddur. Bu numarayı *#06# tuşlayarak öğrenmek mümkün.