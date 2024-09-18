Rekor Zam Geldi: Bir Anda 6 Bin Lira Oldu
Milyonları ilgilendiren kara haber geldi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte 3 bin liradan 6 bin liraya yükseldi. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: ANKA
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz fiyatlarındaki artış, vatandaşları alternatif ısınma yöntemlerine yönlendirdi. Ancak soba ve odun fiyatlarındaki ciddi artışlar, ısınma maliyetlerini daha da artırdı.
Geçen yıl 3 bin lira olan odunun ton fiyatı bu yıl 6 bin liraya yükselirken, soba fiyatları da 8 bin liradan başlayarak 25 bin liraya kadar çıkıyor.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, doğalgaz fiyatlarındaki artışın vatandaşları soba kullanımına yönelttiğini belirterek, "Ancak soba, odun ve kömür fiyatlarındaki yükseliş, ısınmayı birçok aile için neredeyse imkansız hale getiriyor" dedi. Başevirgen, özellikle dar gelirli ailelerin artan maliyetler nedeniyle büyük endişe yaşadığını vurguladı.
Kömür fiyatlarındaki artış da dikkat çekici. Geçen yıl 130 TL olan bir torba kömür bu yıl 160 TL'ye, kömür çuval fiyatları ise 70 liradan 100 liraya yükseldi. Başevirgen, "Vatandaşlar artan yaşam maliyetleri nedeniyle zaten zorlanırken, yaklaşan kış aylarıyla ilgili ciddi kaygılar taşıyor" ifadelerini kullandı.