Rekor Üstüne Rekor Kırıyordu: Gram Altın Güne Nasıl Başladı?

Altın geçen hafta rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcıların en çok tercih ettiği kalemler arasında yer almaya devam ediyor. Gram altın an itibarıyla 2.760 TL'den işlem görürken, ons altın 2.521 dolardan işlem görüyor. İşte altındaki gelişmeler...

Rekor Üstüne Rekor Kırıyordu: Gram Altın Güne Nasıl Başladı?

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirime gideceğinin işaretini vermesinin ardından altın fiyatları fırladı. Bu hafta da yüksek seyrine devam eden altın vatandaşların en çok yatırım yaptığı kalemler arasında yer aldı.

Dün günü 2.743,02 TL’den açan gram altın an itibarıyla, 2.760,24 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.624,10 TL’den işlem görüyor.

Ons altın ise 2.521,19 dolardan işlem görüyor.

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