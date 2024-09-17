Rekor Üstüne Rekor Kırıyordu: Finans Devi Godman Sachs Altındaki Yükseliş İçin Tarih Verdi

Dünyada yatırımcıların en çok tercih ettiği kalemler arasında yer alan altın rekor üstüne rekor kırarken, ABD'li finans devi Goldman Sachs’tan çarpıcı bir analiz geldi. Analizde yükselişin devam etmesini beklediğini bildirildi.

Uluslararası piyasalarda ons altın bu yıl dolar bazında yüzde 25.6 yükselirken, dün 2.588 dolar ile tarihi zirve görüldü.

Dev bankanın analizinde Fed’in faiz indirmeye başlaması ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının alımlarının etkisiyle ons altında gelecek yıl 2.700 dolara çıkılabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Goldman Sachs’ın yayımladığı raporda, BD'nin ek mali tedbirler alması veya ABD borçlarına ilişkin endişelerin artması durumunda altının ek bir yükseliş yaşayabileceği de kaydedildi. Goldman Sachs stratejistleri kısa vadede altının en fazla yükselmesini bekledikleri emtia olduğunu vurguladı.