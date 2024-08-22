Rekor Üstüne Rekor Kıran Altında Son Durum

Yatırımcıların en çok tercih ettiği kalemler arasında yer alan altın, bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Hafta içinde 2.756 TL'ye ulaşan gram altın an itibarıyla, 2.736 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler...

Rekor Üstüne Rekor Kıran Altında Son Durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indireceği beklentisi, altın fiyatlarını uçurdu. Rekor üstüne rekor kıran altının yükselişi, kar satışları nedeniyle biraz olsun duruldu.

Fed’in eylülden itibaren faiz indireceği beklentisi altın fiyatlarına rekor kırdırdı. Fed'in gelecek ay yapacağı olası bir faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın yapacağı açıklamayı da öne çıkardı.

Öte yandan, İran ve İsrail arasındaki gerilim de altının yükselişine önemli bir katkıda bulundu.

ALTINDA SON DURUM NE?

Türkiye’de 20 Ağustos 2024’te 2.756,87 TL ile rekor kıran gram altın an itibarıyla, 2.736,36 TL olarak fiyatlandı. Çeyrek altın ise 4.453,97 liradan işlem görüyor. Ons altının satışı ise 2.509,02 dolardan yapılıyor.

Kapalıçarşı’da ise gram altın 2.787,08 TL’den fiyatlanıyor.

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