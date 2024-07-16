Rekor Üstüne Rekor Kıran Altın Güne Nasıl Başladı?

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen gram altında yeni rekor geldi. 2 bin 577 liradan işlem gören gram altın 2 bin 589 liraya kadar yükseldi.

ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Ons altın güne 2 bin 422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 420 dolar, en yüksek de 2 bin 431 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2 bin 426 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2 bin 568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 565 lira, en yüksek de 2 bin 589 lira seviyesi görüldü. Böylelikle gram altın tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar gram altın 2 bin 577 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın ise 4 bin 232 liradan işlem görüyor.