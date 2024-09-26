Rekor Serisi Sürüyordu... Altında Yükseliş Tam Gaz!

Son haftalarda merkez bankalarının politika faizi kararlarının da etkisiyle altın piyasalarında hareketlilik arttı. Peş peşe rekorların geldiği döviz ve altında vatandaş, yatırım aracı olarak kullandığı birimlerdeki dalgalanmaları sıkı takip ediyor.

İşte 26 Eylül 2024 Perşembe gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.922,16 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.777,72 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.555,45 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.462,89 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.052,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49.441,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.658,13 dolar

Kaynak: Gerçek Gündem