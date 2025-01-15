Rekor Paraya Satılan 26 Yıllık Dev AVM'nin Yıkımına Başlandı! Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu
Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve yıkımına başlanan CarrefourSA Bursa AVM'nin yerine rezidans, otel ve yeni bir alışveriş merkezinin yer alacağı karma bir proje yapılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
1999 yılından bu yana faaliyet gösteren CarrefourSA Bursa AVM, Temmuz 2024’te Atış Yapı tarafından 8.8 milyar lira karşılığında satın alınmıştı. Ancak yapılan incelemelerde binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi.
AVM BOŞALTILDI
Depreme dayanıklılık sorunları nedeniyle Nilüfer Belediyesi, binanın tahliye edilmesi için 90 günlük bir süre tanıdı. Verilen süre 31 Aralık 2024’te dolarken, mağaza sahipleri eşyalarını toplayarak AVM’yi boşalttı.
YIKIM OTOPARKTAN BAŞLADI
Binanın tahliyesinin ardından yıkım çalışmalarına AVM’nin otopark bölümünden başlandı. Yıkım süreci hızla devam ederken, 26 yıllık AVM'nin kapanması sonrası yerine yapılacak proje kamuoyunda merak konusu oldu.
YERİNE NE YAPILACAĞI BELLİ OLDU
Atış Yapı’nın, AVM’nin bulunduğu alanda karma bir projeye imza atacağı duyuruldu. Proje kapsamında bir rezidans, otel ve modern bir alışveriş merkezinin bir arada yer alacağı ifade edildi.