Rekor Menzile Sahip En Sağlam 10 Model Belli Oldu: Şarj Ettiğiniz Tarihi Unutturacak

Türkiye'de satışa sunulan ve menziliyle dikkat çeken elektrikli otomobiller belli oldu. Bu modeller uzun menzil ve batarya tüketimiyle öne çıkıyorlar.

Eğer mevcut aracınızı satıp elektrikli bir otomobile geçmeyi düşünüyorsanız, bu liste tam size göre.

Türkiye'de satışta olan ve menzil konusunda rekor seviyelere ulaşan modeller açıklandı.

EN UZUN MENZİLLİ 10 MODEL BELLİ OLDU

İşte en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil:

Listenin başını çeken, ABD'li Tesla, menzil konusundaki üstün performansıyla öne çıkıyor.

1. Tesla Model S Long Range

Menzil: 652 km

Model: Tesla Model S Long Range

2. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD

Menzil: 507 km

Model: Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD

3. Ford Mustang Mach-E Extended Range

Menzil: 491 km

Model: Ford Mustang Mach-E Extended Range

4. Volkswagen ID.4 Pro Performance

Menzil: 520 km

Model: Volkswagen ID.4 Pro Performance

5. Kia EV6 Long Range AWD

Menzil: 484 km

Model: Kia EV6 Long Range AWD

6. Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC

Menzil: 413 km

Model: Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC

7. BMW iX3

Menzil: 460 km

Model: BMW iX3

8. Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh

Menzil: 500 km

Model: Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh

9. Jaguar I-PACE

Menzil: 470 km

Model: Jaguar I-PACE

10. Audi e-tron 55 quattro

Menzil: 436 km

Model: Audi e-tron 55 quattro

Kaynak: Haber Merkezi