Rekor Menzile Sahip En Sağlam 10 Model Belli Oldu: Şarj Ettiğiniz Tarihi Unutturacak
Elektrikli otomobil pazarında menzil rekoru kıran modeller açıklandı.
Türkiye'de satışa sunulan ve menziliyle dikkat çeken elektrikli otomobiller belli oldu. Bu modeller uzun menzil ve batarya tüketimiyle öne çıkıyorlar.
Eğer mevcut aracınızı satıp elektrikli bir otomobile geçmeyi düşünüyorsanız, bu liste tam size göre.
Türkiye'de satışta olan ve menzil konusunda rekor seviyelere ulaşan modeller açıklandı.
EN UZUN MENZİLLİ 10 MODEL BELLİ OLDU
İşte en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil:
Listenin başını çeken, ABD'li Tesla, menzil konusundaki üstün performansıyla öne çıkıyor.
1. Tesla Model S Long Range
Menzil: 652 km
Model: Tesla Model S Long Range
2. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD
Menzil: 507 km
Model: Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD
3. Ford Mustang Mach-E Extended Range
Menzil: 491 km
Model: Ford Mustang Mach-E Extended Range
4. Volkswagen ID.4 Pro Performance
Menzil: 520 km
Model: Volkswagen ID.4 Pro Performance
5. Kia EV6 Long Range AWD
Menzil: 484 km
Model: Kia EV6 Long Range AWD
6. Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Menzil: 413 km
Model: Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
7. BMW iX3
Menzil: 460 km
Model: BMW iX3
8. Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh
Menzil: 500 km
Model: Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh
9. Jaguar I-PACE
Menzil: 470 km
Model: Jaguar I-PACE
10. Audi e-tron 55 quattro
Menzil: 436 km
Model: Audi e-tron 55 quattro
Kaynak: Haber Merkezi