Rekor Düşüş Oldu: Uzmanı Tarih Vererek Açıkladı Yüzde 70'e Düşecek

Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde av sezonunun başlamasıyla tezgahlar dolarken, bu bolluk fiyatlara yansıdı. Özellikle Mersin’de balık fiyatlarının yüzde 30 ila 40 oranında gerilediği belirtiliyor. 15 Eylül 2024’te Akdeniz’de de av yasağının kalkmasıyla, fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Özellikle palamut fiyatları vatandaşları sevindirirken, balık tüketiminin artacağı öngörülüyor.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, fiyatların uygun seyrettiğini belirterek, “Şu an palamudu 70-100 lira arasında satıyoruz. İstanbul ile arada 10-20 lira fark var. Hamsi ise 80-100 lira arasında değişiyor. Ancak 15 Eylül’den sonra fiyatlar 50-60 liraya kadar inecek” dedi. Polat, palamut ve sardalyanın kilosunun 50 TL’ye kadar düşeceğini müjdeledi.

Kaynak: İHA