Rekor Düşüş Devam Ediyor: Piyasalar Yangın Yeri, Yeni Kriz Kapıda
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir devam ederken, Borsa İstanbul'da da düşüşler sürüyor. BIST 100 endeksi, güne %0,33 düşüşle 9.320,46 puandan başladı. Piyasalardaki değer kaybı, özellikle bazı sektörlerde daha belirgin hale geldi.
Kaynak: AA
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,75 puan düşerek %0,33 azalışla 9.320,46 puana geriledi. Bankacılık endeksi %0,27, holding endeksi ise %0,31 değer kaybetti. Sektör endekslerinde ise sigorta hariç tüm sektörler gerilerken, turizm sektörü %1,33 ile en fazla düşüş yaşayan sektör oldu. Sigorta endeksi ise güne yatay bir seyirle başladı.
Dün satış ağırlıklı bir gün geçiren Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi günü %3,25 oranında değer kaybıyla 9.351,22 puandan kapatmıştı. Bu değer kaybı, piyasalardaki belirsizlik ve küresel gerilimlerin etkisiyle derinleşti.
Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların ve küresel enflasyon mücadelesinin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair endişelerin yatırımcıların risk iştahını azalttığını belirtiyor. BIST 100 endeksi için 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri destek, 9.500 ve 9.600 seviyeleri ise direnç noktası olarak takip ediliyor.