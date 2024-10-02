Rekor Düşüş Devam Ediyor: Piyasalar Yangın Yeri, Yeni Kriz Kapıda

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,75 puan düşerek %0,33 azalışla 9.320,46 puana geriledi. Bankacılık endeksi %0,27, holding endeksi ise %0,31 değer kaybetti. Sektör endekslerinde ise sigorta hariç tüm sektörler gerilerken, turizm sektörü %1,33 ile en fazla düşüş yaşayan sektör oldu. Sigorta endeksi ise güne yatay bir seyirle başladı.