Rekolte Düştü! Fiyatı İkiye Katlandı

Fiyatlar hakkında bilgi veren Başkan Yusuf Uzunlar, kivide rekoltenin geçen yıl 9 bin ton seviyesindeyken bu yıl neredeyse yarı yarıya düştüğünü, buna rağmen fiyatların yükseldiğini dile getirdi.

Uzunlar, “Alım fiyatları peşin ödeme ve kantar başında belirlenecek. Anlaşmaya göre, birinci sınıf olarak kabul edilen 90 gram üzeri kivinin alım fiyatı 40 TL, 70-90 gram arası ikinci sınıf kivinin fiyatı 25 TL, üçüncü sınıf olarak tabir edilen, ancak üreticiler tarafından pek kabul edilmeyen kivinin fiyatı ise 10 TL olarak belirlendi. Geçen yıl birinci sınıf kivinin fiyatı 20 TL iken bu sene fiyat 2’ye katlandı. Ordu kivisi artık kalite konusunda kendisini ispatladı. Bu yıl rekolte beklentisi geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Tahminlere göre bu yıl 4-5 bin ton rekolte bekliyoruz, bu rakam geçen yıl 9 bin ton idi” ifadelerine yer verdi.

Uzunlar, ayrıca fındıkta olduğu gibi kivi üretiminde de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Kaynak: İHA