Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi yanıltan reklamlara 127 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 346 Reklam Kurulu toplantısında, karara bağlanan 175 adet dosyadan 147’si mevzuata aykırı bulundu. Açıklamada, reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile toplam 20 milyon 100 bin 269 lira idari para cezası uygulandığı belirtilirken kurul tarafından 3 adet dosya hakkında bu cezalarla birlikte erişimin engellenmesi kararı verildiği ifade edildi.



TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ETKİSİ OLAN ÇEVRESEL BEYANLAR DENETLENİYOR

Tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığının artması ile son dönemde reklam verenlerin tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde reklam verildiği vurgulanan açıklamada, “‘çevresel beyan’ içeren reklamlara yer verdikleri görülmüş olup, tüketicilerin ‘yeşil aklama’ da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla bakanlığımızca gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Bu kapsamda, Reklam Kurulu; gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 farklı şirketin reklamlarında yer alan ‘doğa dostu’, ‘doğayı senin kadar düşünen’ ve ‘iklim dostu’ gibi çevreye ilişkin genel beyanların gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı, ayrıca inceleme konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar vermiştir. Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu tarafından sektörel bazda yapılan incelemeler aralıksız olarak devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SAHTE VE TAKLİT AYAKKABI REKLAMLARI REKLAM KURULU GÜNDEMİNDE

Kurulun toplantısında önemli gündem maddelerinden bir tanesini de taklit ayakkabı reklamları olduğu bilgisi verilen açıklamada, “Ayakkabıda ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla özellikle sosyal medya mecralarında görülen koruma altındaki markaların logo ve diğer ayırt edici unsurlarının tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanıldığı taklit ayakkabı reklamlarıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Reklam Kurulu tarafından reklam mevzuatını ihlal ettiği değerlendirilen 17 adet reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir” dendi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kurul toplantısında coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında ‘Ayvalık Zeytinyağı’, ‘Ayvalık Organik Zeytinyağı’, ‘Ayvalık Natural Sızma Zeytinyağı’ gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları durdurma kararı verildiği kaydedildi.

YILIN İLK YARISINDA 127 MİLYON CEZA

Reklam Kurulu’nun 346 sayılı toplantısında verdiği karar ile yılın ilk 6 ayında kurul tarafından toplam 931 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 adet dosya hakkında durdurma cezasının uygulanırken toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Kaynak: İHA