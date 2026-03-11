Rekabet Kurumu'ndan 'Big Four' Dahil 65 Denetim Şirketine Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketlerin finansal şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlayan denetim ile mali müşavirlik dünyası, Rekabet Kurumu'nun merceği altında. Aralarında küresel ölçekte "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen ağların Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu toplam 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu hakkında soruşturma açıldı.

İNCELEME KONUSU NE?

Yatırımcıların, kredi verenlerin ve kamu otoritelerinin sağlıklı karar alabilmesi için kritik olan "şeffaf ve güvenilir bilgi" akışını sağlayan bu sektörde; şirketlerin ve meslek odalarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ile iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadıkları inceleniyor.

NELER İNCELENECEK?

Hizmet fiyatlarının ve müşteri portföyünün rekabete aykırı uygulamalarla paylaşılıp paylaşılmadığı, sektöre girişleri zorlaştırıcı veya rekabeti bozucu kararlar alınıp alınmadığı, çalışan haklarını ve ücretlerini olumsuz yönde etkileyen bilgi değişimleri incelemeye alınacak.

Rekabet Kurumu hem hizmet alanların hem de bu sektöre emek veren çalışanların haklarını korumak adına kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı.

