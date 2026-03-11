Rekabet Kurumu'ndan 'Big Four' Dahil 65 Denetim Şirketine Soruşturma

Rekabet Kurumu, denetim ve mali müşavirlik sektöründe geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan 'Big Four' Dahil 65 Denetim Şirketine Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketlerin finansal şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlayan denetim ile mali müşavirlik dünyası, Rekabet Kurumu'nun merceği altında. Aralarında küresel ölçekte "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen ağların Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu toplam 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu hakkında soruşturma açıldı.

İNCELEME KONUSU NE?

Yatırımcıların, kredi verenlerin ve kamu otoritelerinin sağlıklı karar alabilmesi için kritik olan "şeffaf ve güvenilir bilgi" akışını sağlayan bu sektörde; şirketlerin ve meslek odalarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ile iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadıkları inceleniyor.

NELER İNCELENECEK?

Hizmet fiyatlarının ve müşteri portföyünün rekabete aykırı uygulamalarla paylaşılıp paylaşılmadığı, sektöre girişleri zorlaştırıcı veya rekabeti bozucu kararlar alınıp alınmadığı, çalışan haklarını ve ücretlerini olumsuz yönde etkileyen bilgi değişimleri incelemeye alınacak.

Rekabet Kurumu hem hizmet alanların hem de bu sektöre emek veren çalışanların haklarını korumak adına kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rekabet Kurulu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor: Tarih Belli Oldu Benzin ve Motorine İndirim Geliyor: Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon
APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman
İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Fatih Altaylı Duyurdu İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Fatih Altaylı Duyurdu