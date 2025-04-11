Rekabet Kurulu'ndan 3 Kozmetik Şirketine Dev Ceza

Rekabet Kurumu, 3 kozmetik şirketine milyonlarca lira para cezası kesti. Şirketlere ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Rekabet Kurulu'ndan 3 Kozmetik Şirketine Dev Ceza

Rekabet Kurulu, kozmetik devi 3 şirkete dev para cezası kesti. Kurul, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere uzlaşma sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira para cezası kesilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan duyuruda, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, şirketlere ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verildi.

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Kaynak: AA

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