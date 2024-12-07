Rekabet Kurallarına Uymayanlar Yandı! Ceza Alt Sınırı Artırıldı

Rekabet Kurumu idari para cezası alt sınırını artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı yeniden değerleme oranı (yüzde 43.93) esas alınarak 241 bin 43 liraya yükseltildi. Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Rekabet Kurallarına Uymayanlar Yandı! Ceza Alt Sınırı Artırıldı

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'lük artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 liraya yükseltildi.

Rekabet Kurallarına Uymayanlar Yandı! Ceza Alt Sınırı Artırıldı - Resim : 1

Son Güncelleme:
Genç İşsizler Ordusu Büyüyor: Ne Eğitim Ne İstihdam... Sayı 79 İlin Nüfusunu Solladı! Ne Eğitim Ne İstihdam... Sayı 79 İlin Nüfusunu Solladı!
Türkiye’nin Kredi Risk Primi 4 Yılın Ardından En Düşük Seviyede Türkiye’nin Kredi Risk Priminde 4 Yıl Sonra Bir İlk
Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç
Elinde Dolar Olanlar Dikkat! Bankalar Alarm Verdi: O Tarihten Önce Basılanlar Alınmıyor O Tarihten Önce Basılanlar Alınmıyor
Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi
Gözler ABD'deydi... Kritik Veri Açıklandı! Gözler ABD'deydi... Kritik Veri Açıklandı