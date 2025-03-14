'Refah Payı Sinyali' Diyerek Emeklileri Uyardı: SGK Başuzmanı İsa Karakaş Net Tarih Verdi

MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN OLUMLU BİR İŞARET

Karakaş, memurlar için de toplu sözleşme sürecinin başlayacağını ancak grev hakları olmadığı için güçlü bir yaptırım beklenmediğini söyledi. Ancak işçi sendikalarının talepleri yüksek kabul edilirse, bu durumun memurlar ve emekliler için de olumlu bir gelişme olabileceğini belirtti.