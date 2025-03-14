'Refah Payı Sinyali' Diyerek Emeklileri Uyardı: SGK Başuzmanı İsa Karakaş Net Tarih Verdi
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri, 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Şimdi ise gündemde, Temmuz ayında yapılması beklenen ara zam var. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ek refah payı eklenmesi ihtimalinin güçlendiğini belirterek, "Bu durum, temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal" dedi.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyelerindeki artışı değerlendirerek, ekonomi yönetiminin belirlediği yüzde 24 hedef enflasyon sınırına rağmen emekli ikramiyesine yapılan zammın yüzde 30-33,5 arasında olduğunu vurguladı. Karakaş, bu artışın emeklilerin taleplerinin, milletvekilleri ve parti teşkilatları nezdinde etkili olmasının bir sonucu olduğunu söyledi ve ikramiyenin 4 bin TL olarak belirlenmesinin, ekonomi yönetiminin enflasyon hedefini esnettiğini belirtti.
REFAH PAYI SİNYALİ TEMMUZ'DA ZAM OLASI
Bu artışın, Temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal verdiğini ifade eden Karakaş, 2026-2027 yılları için işçi sendikalarının güçlü taleplerle toplu sözleşme masasına oturacağına da dikkat çekti.
MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN OLUMLU BİR İŞARET
Karakaş, memurlar için de toplu sözleşme sürecinin başlayacağını ancak grev hakları olmadığı için güçlü bir yaptırım beklenmediğini söyledi. Ancak işçi sendikalarının talepleri yüksek kabul edilirse, bu durumun memurlar ve emekliler için de olumlu bir gelişme olabileceğini belirtti.