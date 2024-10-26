RealMe'den Piyasaları Sallayacak Hamle: Yeni Amiral Gemisi GT 7 Pro Tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, realme, Qualcomm ve Google ile yapılan işbirlikleri sayesinde mobil dünyada yapay zeka destekli yeniliklerin sınırlarını genişletiyor. Bu kapsamda geliştirilen realme UI 6.0 arayüzü, kullanıcılara daha dinamik bir etkileşim sunarken, akıcı tasarımıyla yaratıcı bir deneyim vadediyor.

realme'nin Qualcomm ve Google ile gerçekleştirdiği işbirliği, markanın yapay zeka alanında bir adım ileriye gitmesini sağlıyor. Snapdragon 8 Elite çip setiyle donatılan GT 7 Pro modeli, daha hızlı ve duyarlı bir performans sunarken, Google'ın bulut tabanlı yapay zeka teknolojileri cihazın işlevselliğini artırıyor.

AI TEKNOLOJİLERİYLE YENİLENDİ

Yüksek performansıyla dikkati çeken GT 7 Pro, verimlilik, görüntüleme ve oyun alanlarında sunduğu yapay zeka destekli çözümlerle öne çıkıyor. Modelde yer alan "AI Sketch to Image" özelliği, kullanıcıların basit çizimlerini detaylı görsellere dönüştürerek yaratıcılık süreçlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca "AI Motion Deblur" ve "AI Telephoto Ultra Clarity" gibi fotoğraf özellikleri üst düzey netlik sağlarken, "AI Game Super Resolution" teknolojisi oyun grafiklerinde yüksek çözünürlük sunuyor.

realme'nin NEXT AI Laboratuvarı adıyla kurduğu yeni platform, yapay zeka verimliliği, görüntüleme ve oyun olmak üzere üç ana alana odaklanarak uzun vadeli bir AI ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Genç neslin yaratıcılığını teşvik etmeyi hedefleyen bu laboratuvar, güçlü yapay zeka araçlarıyla kullanıcıların iş ve yaşam verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA