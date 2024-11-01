Rastgele Seçilerek Test Edildi: İçine Cıva Doldurup Piyasaya Sürmüşler, Marketlerden Peş Peşe Toplatıldı
İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya’da satışa sunulan 148 konserve ton balığında yüksek seviyede cıva tespit edildi.
Kaynak: Reuters
Tüketici hakları ve çevre örgütleri tarafından yapılan testler, birçok konserve ton balığının zararlı cıva seviyelerinin yasal sınırların çok üzerinde olduğunugösterdi.
RASTGELE SEÇİLEREK TEST EDİLDİ
Laboratuvar ortamında rastgele seçilen bu ürünlerin analizinde, her bir konservede cıva bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede, ürünlerin yüzde 57'sinin kilogram başına 0,3 miligramdan fazla, yüzde 10'unun ise 1 miligramdan fazla cıva içerdiği saptandı.
HER 10 KONSERVENİN 1'İNDE VAR
Bloom ve Foodwatch adlı kuruluşlar, düzenledikleri basın toplantısında, test edilen her 10 konserve balıktan birinde kilogram başına 1 miligram cıva bulunduğunu ve bu oranın yasal sınırı aştığını kamuoyuna duyurdu.
DSÖ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cıvayı halk sağlığına tehdit oluşturan en riskli maddeler arasında gösteriyor. Bu çerçevede, Bloom ve Foodwatch, Avrupa Komisyonu’na cıva miktarını kilo başına 0,3 miligrama indirme çağrısı yaptı. Yetkililer, orkinos gibi cıva birikimine daha yatkın türlerde daha düşük tolerans limitleri getirilmesi gerektiğini belirtiyor.