Rastgele Seçilerek Test Edildi: İçine Cıva Doldurup Piyasaya Sürmüşler, Marketlerden Peş Peşe Toplatıldı

HER 10 KONSERVENİN 1'İNDE VAR

Bloom ve Foodwatch adlı kuruluşlar, düzenledikleri basın toplantısında, test edilen her 10 konserve balıktan birinde kilogram başına 1 miligram cıva bulunduğunu ve bu oranın yasal sınırı aştığını kamuoyuna duyurdu.

DSÖ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cıvayı halk sağlığına tehdit oluşturan en riskli maddeler arasında gösteriyor. Bu çerçevede, Bloom ve Foodwatch, Avrupa Komisyonu’na cıva miktarını kilo başına 0,3 miligrama indirme çağrısı yaptı. Yetkililer, orkinos gibi cıva birikimine daha yatkın türlerde daha düşük tolerans limitleri getirilmesi gerektiğini belirtiyor.