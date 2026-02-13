Ramazan’a Sayılı Günler Kaldı: İftar Menüsü Fiyatları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşan ramazan ayı, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemek pazarında da hareketlilik yaratacak. Özellikle öğle saatlerinde yoğunlaşan talebin, iftar vakti civarına kayması bekleniyor. Sektör temsilcileri, tüm hazırlıklarını tamamlayarak ramazan ayını karşılamaya başladı.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar çadırı sayısının önceki yıllara göre daha az olmasını beklediklerini belirtti. Bu nedenle sektörün bu yılki beklentilerinin çok yüksek olmadığını ifade etti.

Bozdağ, öğle yemeği yoğunluğunun azalacağını vurgulayarak, "İftar saatleri nedeniyle bu yıl bazı firmalar mesailerini daha erken bitirecek. Biz de evine veya iftara yetişemeyen kişiler için özel paketler hazırladık. Bu paketler etli, tavuklu ve sebzeli menüler olacak. Bunların fiyatları sırasıyla 400, 350 ve 300 lira olarak değişiyor” dedi.

ÖZEL İFTAR MENÜLERİ STANDARTLARIN ÜZERİNDE

Bozdağ, ramazanda standart 4 çeşit yemek yerine özel iftar tabakları sunacaklarını belirtti. " "Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından, Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe varıncaya kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü yapıyoruz. Bu iftar menülerini 'dökme yemek' olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda 'paketli yemek' olarak da verebiliyoruz. Bu menüleri lüks restoranlardaki kadar pahalı yapmıyoruz. Vatandaşın ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak menüler hazırlıyor ve ona göre fiyatlıyoruz" açıklamasında bulundu.

‘LİSANSLI YEMEK FİRMALARINI TERCİH EDİN’

Bozdağ, ramazan ayında denetimsiz ve bilinçsiz hazırlanan yemeklerin sağlık riskleri taşıyabileceğine dikkat çekti. Bozdağ, şunları söyledi: "İnsanlara yardım edeyim derken bir sürü hastalığa davetiye çıkarabilirsiniz. Tüketiciler veya iftar verecek kişiler, hangi ilde yaşıyorsa burada tarım il müdürlüklerinden lisanslı yemek firmalarından ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu çatısı altındaki üyelerden yemek alırlarsa, kendileri için de önlem almış olur. Daha çok mevlit, köy ya da cami dernekleri yemeklerinde zehirlenme vakası çok oluyor. O yüzden vatandaşların yemekleri lisanslı firmalardan almaları çok daha kıymetli olacaktır."

Kaynak: AA