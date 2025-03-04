'Ramazan Tebriği' Krizi Sonrası İstifa Etmişti... Zorlu Holding'de Cem Köksal'ın Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Zorlu Holding'de geçtiğimiz günlerde Vestel CEO'su Ergün Güler ile şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal arasında 'Ramazan tebriği' polemiği yaşanmıştı. Güler, şirket çalışanlarına bir mesaj göndererek Ramazan ayını tebrik etmişti. Köksal ise bu mesaja tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde tepki göstererek, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor" demişti.

Cem Köksal'ın attığı mail gündeme otururken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Köksal, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Öte yandan Köksal'ın görevinden istifa ettiği duyurulmuştu.

YERİNE ESKİ CEO ATANDI

CEO'luk görevinden istifa eden Cem Köksal yerine, yönetim kurulu kararıyla Haziran 2024'te emekli olan bir önceki CEO Ömer Yüngül atandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO’luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal’ın yerine Sayın Ömer Yüngül’ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi