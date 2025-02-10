Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak
Ramazan ayına kısa bir süre kala 2025 yılı ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayında, en fazla tüketilen pidenin fiyatı şimdiden belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ekmek fiyatlarına gelen zamla birlikte 2025 ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Yapılan düzenlemeyle ekmeğin hem gramajı artırıldı hem de fiyatı yükseldi. Yeni fiyatlandırma bugünden itibaren geçerli oldu. Daha önce 200 gramı 10 liradan satılan ekmek, 240 grama çıkarılarak 15 liraya yükseltildi.200 gram ramazan pidesi ise 20 liradan satılacak.
RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI BELLİ OLDU
Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, ekmek fiyatlarındaki bu artışın uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "Normalde 200 gram ekmeğin fiyatı 15 lira olacaktı, biz gramajı artırarak fiyatı dengelemeye çalıştık.
Bu zam, artan maliyetler nedeniyle kaçınılmaz hale geldi, kâr amacıyla yapılmadı. Ramazan ayında 200 gram pide 20 lira olacak. 1 ayı kapsayan bir hizmet olacak" dedi.