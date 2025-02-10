Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ekmek fiyatlarına gelen zamla birlikte 2025 ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Yapılan düzenlemeyle ekmeğin hem gramajı artırıldı hem de fiyatı yükseldi. Yeni fiyatlandırma bugünden itibaren geçerli oldu. Daha önce 200 gramı 10 liradan satılan ekmek, 240 grama çıkarılarak 15 liraya yükseltildi.200 gram ramazan pidesi ise 20 liradan satılacak.