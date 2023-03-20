Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin bu yıl 10 liradan satılacağını açıkladı.

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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. 

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır;  kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" diyen Balcı, devamında şu bilgiyi verdi:

"Yaklaşan ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor." 
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