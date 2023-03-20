Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin bu yıl 10 liradan satılacağını açıkladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" diyen Balcı, devamında şu bilgiyi verdi:
"Yaklaşan ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor."
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