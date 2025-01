Ramazan Öncesi Beklenen İndirim Haberi Geldi! Fiyatında Büyük Düşüş Oldu

RAMAZAN AYI SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

"Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitleme kararı aldık. İstanbul'un dört bir yanındaki üye marketlerimiz aracılığıyla hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırmayı sürdüreceğiz. Üye marketlerimizde kıyma 379 lira, kuşbaşı et ise 399 lira olarak sunulacak. Toplamda 66 üye marketimiz, 2 bin 700 şubemiz ve 43 bin çalışanımızla İstanbul genelinde geniş bir hizmet ağı oluşturuyoruz."