Ramazan Öncesi Beklenen İndirim Haberi Geldi! Fiyatında Büyük Düşüş Oldu
Ramazan ayı yaklaşırken İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketlerden tüketicileri sevindiren bir haber geldi. Dernek, kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarını ramazan ayı sonuna kadar sabitledi. Buna göre, kıyma kilogramı 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.
Kaynak: Dünya Gazetesi
İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında yaklaşık iki yıldır ekonomik fiyatlarla et sağladıklarını belirtti. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan fiyat sabitleme uygulamasına dair şu bilgileri paylaştı:
RAMAZAN AYI SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK
"Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitleme kararı aldık. İstanbul'un dört bir yanındaki üye marketlerimiz aracılığıyla hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırmayı sürdüreceğiz. Üye marketlerimizde kıyma 379 lira, kuşbaşı et ise 399 lira olarak sunulacak. Toplamda 66 üye marketimiz, 2 bin 700 şubemiz ve 43 bin çalışanımızla İstanbul genelinde geniş bir hizmet ağı oluşturuyoruz."
"RAMAZAN SOFRALARINA BEREKET TAŞIYORUZ"
Güzeldere, ramazan boyunca fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak şunları söyledi:
"Yerel marketler olarak yıl boyunca enflasyona karşı tüketiciyi korumak adına fiyat sabitleme ve indirim kampanyaları düzenliyoruz. Bu yıl da ramazan ayında ekonomik fiyatlarla sofralara et ulaştırma sorumluluğunu üstlendik. Ramazan fırsatçılarına karşı tüketicimizin yanındayız."
HANGİ MARKETLERDE SATILACAK?
Fiyat sabitleme uygulamasından yararlanmak isteyenler, İstanbul PERDER üyesi marketlere gidebilir. Bu marketler arasında Altun Market, Happy Center, Kim Market, Onur Market ve Mopaş gibi geniş şube ağına sahip perakende zincirleri bulunuyor.