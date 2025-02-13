Ramazan Gelmeden Zam Yağmuru Başladı! Ramazan Kolilerinde Büyük Fiyat Artışı
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda ürünleri ve iftar menülerinde ciddi fiyat artışları gözlemlendi. Restoranların iftar menülerine %40’a varan zam yaptığı, marketlerde satılan ramazan kolilerinin ise %50 ile %70 arasında fiyat artışı yaşadığı belirtildi.
Carrefour, Migros ve Şok gibi zincir marketlerde satışa sunulan ramazan kolileri, geçen yıla göre önemli ölçüde zamlandı. İçeriklerinde büyük değişiklik olmamakla birlikte, bazı ürünlerde marka değişiklikleri ve paket ağırlıklarında farklılıklar olduğu görüldü.
En düşük fiyatlı ramazan kolisi 234 liradan başlarken, lüks paketler 1.440 liraya kadar yükseldi. Uygun fiyatlı kolilerde sıvı yağ, pirinç, çay, toz şeker, makarna, bulgur, salça, tuz ve puding gibi temel gıda maddeleri yer aldı.
RAMAZAN PİDESİNE %30 ZAM GELİYOR
Ekmek fiyatlarındaki artış tartışmaları sürerken, ramazan pidesinin de bu yıl %30 oranında zamlanacağı öngörülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da fırıncı esnafı fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, 200 gramlık ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini açıklayarak, maliyetlerin artması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Türkiye genelinde pide fiyatlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
DIŞARIDA İFTAR YAPMAK CEP YAKIYOR
Restoranlarda iftar menüleri, geçen yıla göre %30 ila %40 arasında zamlandı. Lüks restoranlarda bu oran %70’e kadar çıkarken, esnaf lokantalarında iftar menüleri kişi başı 400-500 lira arasında değişiyor.
Standart restoranlarda iftar fiyatları 750 liradan başlarken, lüks mekânlarda bu fiyat 1.000 ila 1.500 lira arasında değişiyor. İstanbul Boğaz hattındaki otellerde ise iftar menüleri kişi başı 4.000 ila 5.000 liraya kadar ulaşıyor.
HURMA FİYATLARINDA ARTIŞ
Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma da bu yıl zamdan nasibini aldı. Geçen yıl 350-450 lira arasında satılan hurma fiyatları, bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında değişiyor.