Ramazan Gelmeden Zam Yağmuru Başladı! Ramazan Kolilerinde Büyük Fiyat Artışı

DIŞARIDA İFTAR YAPMAK CEP YAKIYOR

Restoranlarda iftar menüleri, geçen yıla göre %30 ila %40 arasında zamlandı. Lüks restoranlarda bu oran %70’e kadar çıkarken, esnaf lokantalarında iftar menüleri kişi başı 400-500 lira arasında değişiyor.

Standart restoranlarda iftar fiyatları 750 liradan başlarken, lüks mekânlarda bu fiyat 1.000 ila 1.500 lira arasında değişiyor. İstanbul Boğaz hattındaki otellerde ise iftar menüleri kişi başı 4.000 ila 5.000 liraya kadar ulaşıyor.

HURMA FİYATLARINDA ARTIŞ

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma da bu yıl zamdan nasibini aldı. Geçen yıl 350-450 lira arasında satılan hurma fiyatları, bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında değişiyor.