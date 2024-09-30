Rakı, Viski, Votka... Alkole Fahiş Zam Geliyor!

Enflasyonun artışıyla birlikte hayat pahalılığı katlanırken, pek çok kaleme zam gelmeye devam ediyor. En çok vergi alınan kalemlerden olan alkollü içkilerde de yine fiyat artışı bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ağır alkol grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yönelik yeni bir zam geleceğini bildirdi.

Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e konuşan Dündar, zammın yüzde 5 ila 15 oranında olacağını söyledi. Dündar, zamlı tarifelerin ekim ayının ilk haftası itibarıyla geçerli olmasını beklediğini belirtti.

Ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren yapılmıştı.

Kaynak: Tele1