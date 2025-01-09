Rakı, Viski, Şarap, Bira... Alkol Firmaları Yeni Listeleri Tekel Bayilerine İletti: En Az Yüzde 15'lik Zam

Yeni yıla girilmesinin ardında içki firmaları da yüzde 15'in üzerinde zam yaptı. 9 Ocak 2025 itibariyle viski, votka, bira, şarap ve rakı fiyatları zamlandı. İçki şirketlerinin yeni fiyat listeleri Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Listelerin belli olmasının ardından güncel fiyat listesi de yenilendi.

BİRA FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Popüler bira markalarına gelen zamlarla birlikte 50 cl’lik şişe bira fiyatları farklı markalara göre 60-125 TL arasında değişti. Sıkça tercih edilen bazı markalarda ise fiyatlar 80 lirayı aştı. Yüksek alkollü bira çeşitleri de 100 liranın üzerine çıktı. Zamlar özellikle ithal bira fiyatlarını daha belirgin hale getirdi.

RAKI VE VİSKİYE DE ZAM

Rakı üreticileri de 2025 itibarıyla zamları raflara yansıttı. İthal viski, votka ve likör gruplarında yeni rakamlar belli oldu. En düşük fiyat 700 liradan başlarken premium segment viskilerde fiyatlar 3 bin lirayı aştı. Votka fiyatları yüzde 18’lik bir artışla güncellenirken, likör ve rom gruplarında da benzer oranda zam yapıldı.

ŞARAP VE CİN FİYATLARINA GÜNCELLEME

Zam sonrası şarap fiyatları da 250 liradan başlayarak arttı. Cin kategorisinde yer alan ürünlerin fiyatları da 1400 liralara yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi