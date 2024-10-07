Rakı ve Şarap Fiyatlarına Zam! 'Yüzde 5-15 olacak' demişti: Sosyal Medyadan Duyurdu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir zam haberi daha duyurdu. Bu kapsamda Dündar, sektörde pazar payı büyük olan rakı ve şarap grubunda fiyat artışına gidildiğini söyledi.
2024 yılına damgasını vuran alkollü içki fiyatlarına bir zam daha geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, daha önce Ekim’in ilk haftasını işaret ederek, maliyet artışları sebebiyle yüzde 5 ila yüzde 15 arasında bir zam beklentisi olduğunu dile getirmişti.
Son zam ise 6 Temmuz 2024'te, yaklaşık 20-25 oranında gerçekleştirilmişti.
PREMIUM ÜRÜN VE ŞARAPLARA ZAM
Dündar bugün X platformu üzerinden paylaştığı gönderisinde bir rakı ve şarap grubuna daha zam geldiğini açıkladı.
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