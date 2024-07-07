Rakamları Duyunca Donup Kalacaksınız... Özel Liseye Çocuk Göndermek Artık İmkansız
Yabancı özel liselerin 2024/2025 eğitim yılı ücretleri dudak uçurtuyor. En pahalı lisede yıllık eğitim ücreti 1 milyon 47 bin 900 TL'ye ulaştı. Bu rakam 61 asgari ücret maaşına denk geliyor.
Yeni öğretim yılında yabancı özel liselerde eğitim ücretleri dudak uçurtuyor. Robert Koleji 1 milyon 47 bin 900 TL ile en pahalı lise oludu. İtalyan Lisesi 300 bin lira ile en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor. Bu rakamlar, asgari ücrete kıyasla da oldukça yüksek. Robert Koleji'nde eğitim almak, 61 asgari ücret maaşına denk geliyor.
BloombergHT'nin aktardığına göre yabancı liseler ve yıllık ücretleri şöyle:
Robert Kolej
2024/2025 yılı ücreti: 1 milyon 47 bin 900 TL
Üsküdar Amerikan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 955 bin TL
Alman Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 842 bin 385
ST. George Acursturya Lisesi ve Ticaret Okulu
2024/2025 yılı ücreti: 500 bin TL
ST Joseph Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 920 bin 250 TL
İtalyan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 300 bin TL
Notre Dame de Sion
2024/2025 yılı ücreti: 895 bin TL
Saint Benoit Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 845 bin TL
İzmir Amerikan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 759 bin TL
ST. Pucherie Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 818 bin 900 TL
ST Micheal Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 833 bin TL
Tarsus Amerikan Koleji
2024/2025 yılı ücreti: 721 bin 280 TL
İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 675 bin TL