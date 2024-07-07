Rakamları Duyunca Donup Kalacaksınız... Özel Liseye Çocuk Göndermek Artık İmkansız

Yeni öğretim yılında yabancı özel liselerde eğitim ücretleri dudak uçurtuyor. Robert Koleji 1 milyon 47 bin 900 TL ile en pahalı lise oludu. İtalyan Lisesi 300 bin lira ile en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor. Bu rakamlar, asgari ücrete kıyasla da oldukça yüksek. Robert Koleji'nde eğitim almak, 61 asgari ücret maaşına denk geliyor.

BloombergHT'nin aktardığına göre yabancı liseler ve yıllık ücretleri şöyle:

Robert Kolej

2024/2025 yılı ücreti: 1 milyon 47 bin 900 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 955 bin TL

Alman Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 842 bin 385

ST. George Acursturya Lisesi ve Ticaret Okulu

2024/2025 yılı ücreti: 500 bin TL

ST Joseph Fransız Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 920 bin 250 TL

İtalyan Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 300 bin TL

Notre Dame de Sion

2024/2025 yılı ücreti: 895 bin TL

Saint Benoit Fransız Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 845 bin TL

İzmir Amerikan Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 759 bin TL

ST. Pucherie Fransız Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 818 bin 900 TL

ST Micheal Fransız Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 833 bin TL

Tarsus Amerikan Koleji

2024/2025 yılı ücreti: 721 bin 280 TL

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi

2024/2025 yılı ücreti: 675 bin TL