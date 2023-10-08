Rakam verildi: En düşük memur ve emekli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret için iki seçenek masada

OCAK'TA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Bunun dışında Ocak ayı ile birlikte enflasyon rakamlarına göre hem memurların hem de emeklilerin maaşları artırılacak. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran yüzde 25.11 olarak belirlendi. Bu oran SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin üç aylık enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 18 enflasyon farkını da oluşturdu.