Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!

Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Ekim ayı için geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Kim ne kadar promosyon alacak belli oldu.

*T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.​