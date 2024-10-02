Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!

İş Bankası, milyonlarca emekli için müjdeli haberi verdi. Ekim ayında emekliyi sevindirecek promosyon rakamları duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 1

Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Ekim ayı için geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Kim ne kadar promosyon alacak belli oldu.

*T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.​

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Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 2

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

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Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 3

Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

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Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 4

İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

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Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 5

​Maaş Aralığı
Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar
5.000 TL

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Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 6

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar
8.000 TL​

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Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! - Resim: 7

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar
​10.000 TL
​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar
​12.000 TL​​

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