Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!
İş Bankası, milyonlarca emekli için müjdeli haberi verdi. Ekim ayında emekliyi sevindirecek promosyon rakamları duyuruldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Ekim ayı için geçerli olacak emekli promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Kim ne kadar promosyon alacak belli oldu.
*T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.
İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
Maaş Aralığı
Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar
5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar
8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar
12.000 TL