Rahmi Koç'a Soğuk Duş! Bir Haftada Dünyanın Parasını Kaybetti

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, kabus gibi bir haftayı geride bıraktı. Holding'in ileri gelen isimleri geride bıraktığımız haftayı milyarlarca liralık kayıplarla kapatırken, yaşanan düşüşlerin ardından Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde değişiklikler meydana geldi.

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Rahmi Koç'a Soğuk Duş! Bir Haftada Dünyanın Parasını Kaybetti - Resim: 1

Bünyesinde bulundurduğu şirketlerle birlikte milyarlarca dolar değerindeki varlıkları yönelten Koç Holding, hisselerindeki değer kaybının önüne geçemiyor. Mayıs ayında 263 liraya kadar fırlayan hisseler, bu hafta yaşanan düşüşlerin ardından 176 TL'ye kadar düşerken, yaşanan kayıplar şirketin önde gelen isimlerinin servetinin de buharlaşmasına neden oldu.

KOÇ AİLESİNİN BİR HAFTALIK ZARARI 10 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Türkiye'nin en zengin insanları listesinde birçok isim bulunan Koç Ailesi, yaşanan düşüşlerin ardından varlıklarında büyük bir değer kaybı yaşadı. Dünyanın en zengin isimlerini paylaşan Forbes Dergisi'ne göre hisselerdeki düşüş nedeniyle Koç Holding'in ileri gelen isimlerinden İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Mustafa Rahmi Koç'un bir haftalık toplam kaybı 230 milyon doları geçti.

Aile üyesi diğer isimlerin de kayıpları katıldığında dev şirketin yönetim kurulundaki isimler, sadece bir hafta içerisinde 10 milyar doların üzerinde zarar etti. Bu düşüşlerin ardından Forbes tarafından anlık olarak yayınlanan "Türkiye'nin En Zengin İsimleri" listesinde de değişiklikler yaşandı.

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