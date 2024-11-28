Rahmi Koç: Hayatım Bu 3 Yatırımla Geçiyor

Türkiye'nin en ünlü iş insanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, yatırımlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Haliç’teki Rahmi Koç Müzesi’nde bir serginin açılışına katıldığını belirterek, "Müze 30’uncu yılını kutluyor ve bunun için büyük bir sergi düzenlemişler" ifadesini kullandı.

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Kaynak: T24