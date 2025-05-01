Raflarda Altın Arar Gibi Aranıyor: Kilosu 200 TL’ye Satılıyor! Bir Kaşıkla Mucize Yaratıyor

GAZ VE ŞİŞKİNLİĞE KARŞI DOĞAL İLAÇ

Kimyonun en çok bilinen etkilerinden biri gaz giderici özelliği. Bebeklerde bile gaz sancısı için kullanılan bu bitki, yetişkinlerde mide krampı, geğirme ve şişkinlik gibi sorunları da hafifletiyor. Gün içinde oluşan hazımsızlık için kimyonlu yoğurt veya kimyon çayı tüketmek hızlı bir rahatlama sağlayabiliyor.

NASIL TÜKETMEK GEREKİYOR?

Kimyonu günlük 1–2 çay kaşığı ölçüsünde kullanmak yeterli oluyor. Toz kimyon, yoğurt dışında çorbalara, et yemeklerine veya salatalara eklenebiliyor. Tane kimyon ise demlenerek çay şeklinde içilebiliyor.