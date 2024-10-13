QR Koduyla Yapılan Bütün İşlemlerde Tehlike Büyük: Dolandırıcılar Bu Şekilde Hesaplarınızı Ele Geçirebilir!

Bilgiye hızlı erişim sağlayan QR teknolojisi, dolandırıcıların da radarına girmiş durumda. Dolandırıcılar, orijinal QR kodlarının üzerine sahte kodlar yapıştırarak, kullanıcıların banka bilgilerini çalmayı veya pahalı abonelik hizmetlerine yönlendiriyor.

Siber suçluların geliştirdiği yeni dolandırıcılık yöntemi, "QRishing" olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, mağazalardaki ürünlerin etiketlerine veya restoranlarda kullanılan QR kodlarının üzerine sahte kodlar yapıştırıyor. Kullanıcılar bu kodları taradığında, zararlı sitelere yönlendiriliyor ve farkında olmadan kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırıyorlar. Özellikle bankacılık bilgileri gibi hassas veriler, bu yöntemle ele geçirilebiliyor.

Örneğin, bir mağazada ürün hakkında bilgi almak için bir QR kodunu taradığınızda, beklenmedik bir SMS alabilir ve tıklarsanız fark etmeden pahalı bir abonelik hizmetine kaydolabilirsiniz.