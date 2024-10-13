QR Koduyla Yapılan Bütün İşlemlerde Tehlike Büyük: Dolandırıcılar Bu Şekilde Hesaplarınızı Ele Geçirebilir!
QR kodları, günümüzde restoran menülerinden mağazalardaki ürün etiketlerine kadar hayatımızın birçok alanında yaygınlaşmış durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilgiye hızlı erişim sağlayan QR teknolojisi, dolandırıcıların da radarına girmiş durumda. Dolandırıcılar, orijinal QR kodlarının üzerine sahte kodlar yapıştırarak, kullanıcıların banka bilgilerini çalmayı veya pahalı abonelik hizmetlerine yönlendiriyor.
Siber suçluların geliştirdiği yeni dolandırıcılık yöntemi, "QRishing" olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, mağazalardaki ürünlerin etiketlerine veya restoranlarda kullanılan QR kodlarının üzerine sahte kodlar yapıştırıyor. Kullanıcılar bu kodları taradığında, zararlı sitelere yönlendiriliyor ve farkında olmadan kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırıyorlar. Özellikle bankacılık bilgileri gibi hassas veriler, bu yöntemle ele geçirilebiliyor.
Örneğin, bir mağazada ürün hakkında bilgi almak için bir QR kodunu taradığınızda, beklenmedik bir SMS alabilir ve tıklarsanız fark etmeden pahalı bir abonelik hizmetine kaydolabilirsiniz.
EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜYOR?
Sahte QR kodları, mağazalar, posterler, restoranlar ve hatta toplu taşıma biletlerinde bile karşınıza çıkabilir. Bu nedenle, özellikle hasar görmüş veya üzerine başka bir kod yapıştırılmış QR kodları taramaktan kaçınmanız öneriliyor. Ayrıca, restoranlarda kullanılan QR kodları da dolandırıcılar tarafından değiştirilebiliyor. Dolayısıyla, menüye erişmek veya ödeme yapmak için taradığınız QR kodunun güvenli olduğundan emin olmalısınız.
HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?
Uzmanlar, QR kod dolandırıcılığına karşı bazı temel önlemler öneriyor. Tarama yapmadan önce QR kodunun yapıştırılmış veya değiştirilmiş olup olmadığını kontrol etmek önemli bir adım. Ayrıca, şüpheli bağlantıları tespit edebilen güvenli QR kod tarama uygulamalarını kullanarak risklerden korunabilirsiniz. Tarama sonrasında aldığınız beklenmedik SMS mesajlarına karşı da dikkatli olmalı, mesajın meşru olup olmadığından emin olmadan hiçbir işlem yapmamalısınız.
Dolandırıcıların hedefi olmamak için taradıktan sonra yönlendirildiğiniz URL'yi mutlaka kontrol edin. Eğer adres şüpheli görünüyorsa sayfayı kapatın ve herhangi bir işlem yapmayın.
İŞ YERLERİ DE BÜYÜK TEHLİKEDE
Bu dolandırıcılık yöntemi, yalnızca tüketiciler değil, işletmeler için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sahte QR kodlarla dolandırıcılığa maruz kalan tüketiciler, maddi kayıpların yanı sıra modern teknolojiye olan güvenlerini kaybedebiliyorlar. Ayrıca, sahte QR kodlarla ilişkili görülen işletmeler, müşteri güvenini yitirme ve satışlarının olumsuz etkilenmesi riskiyle karşı karşıya kalıyor.