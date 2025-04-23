QNB’den Tüm Emeklileri Sevindirecek Haber! Rekor Olacak



ÜRÜN ŞARTI ARANMIYOR, 18 YAŞ ALTI EMEKLİLER İÇİN VELİ ONAYI GEREKİYOR

Kampanya kapsamında promosyon ödemesi için herhangi bir ürün kullanımı zorunlu tutulmuyor. 18 yaş altındaki emeklilere ise velisi aracılığıyla ödeme yapılacağı, bu durumda hem çocuğun hem de veli olarak maaş alan ebeveynin gelirleri toplamına göre işlem yapılacağı belirtildi.