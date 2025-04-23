QNB’den Tüm Emeklileri Sevindirecek Haber! Rekor Olacak
Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları Mayıs ayı yaklaşırken hız kazanırken, QNB Finansbank yeni bir duyuruyla dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Banka, emekli maaşını QNB Finansbank’a taşıyan SGK emeklilerine toplamda 16.200 TL’ye varan ödül sunacağını açıkladı. Bu ödül, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ile QNB Emekli kredi kartı üzerinden yıllık 1.200 TL’lik indirim avantajını kapsıyor.
BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLAR AÇIKLANDI
QNB Finansbank’tan yapılan açıklamada, promosyon başvurularına ilişkin süreç ve şartlar da paylaşıldı.
Henüz banka müşterisi olmayanlar, şubelerden ya da QNB Mobil uygulamasındaki “QNB’li Ol” seçeneğini kullanarak müşteri olduktan sonra başvuru adımlarını takip edebilecek. Başvuru süreci, mobil uygulamada sırasıyla “Hesaplar → Emekli Maaş İşlemleri → Promosyon Başvuru/Takip” menüleri üzerinden ilerletilebiliyor.
ÜÇ YILLIK TAAHHÜT ŞARTI BULUNUYOR
Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını üç yıl süreyle QNB Finansbank’tan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Bu taahhüt, başvuru esnasında yazılı olarak onaylanıyor. Promosyon tutarı, birden fazla emekli maaşı alan müşterilerde toplam maaş tutarı dikkate alınarak hesaplanıyor.
ÜRÜN ŞARTI ARANMIYOR, 18 YAŞ ALTI EMEKLİLER İÇİN VELİ ONAYI GEREKİYOR
Kampanya kapsamında promosyon ödemesi için herhangi bir ürün kullanımı zorunlu tutulmuyor. 18 yaş altındaki emeklilere ise velisi aracılığıyla ödeme yapılacağı, bu durumda hem çocuğun hem de veli olarak maaş alan ebeveynin gelirleri toplamına göre işlem yapılacağı belirtildi.
KAMPANYA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLI
QNB Finansbank, kampanya koşullarında gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabileceğini vurguladı. Promosyonun başlangıç tarihi olarak ödemenin hesaplara yatırıldığı gün esas alınacak. Banka, emeklilere yönelik bu yeni kampanyayla, finansal avantajlar sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.