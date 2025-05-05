QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan Emeklilere Dev Fırsat! Mayıs Ayına Özel Promosyon Rakamları Belli Oldu
Emekli maaş promosyonlarında rekabet kızışırken, Garanti BBVA, İş Bankası ve QNB Finansbank, Mayıs ayına özel güncellemeler yaparak başvuru sürelerini uzattı. Bankalar, emeklilere ek avantajlar sunan kampanyalarını 31 Mayıs 2025’e kadar devam ettirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA, emekli maaşını kendi hesabına taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı tanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, Garanti BBVA şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulama veya ATM’ler üzerinden 31 Mayıs’a kadar başvuru yapabilir.
İŞ BANKASI’NDA KOŞULSUZ 12.000 TL’YE VARAN FIRSAT
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SSK, Bağ‑Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, koşulsuz 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon hakkı kazanıyor. Buna ek olarak;
Aidatsız Maximum Kart kullanımı
Diğer banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekme
Ücretsiz EFT ve havale
gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Başvurular 31 Mayıs’a kadar şube veya dijital kanallardan yapılabilecek.
QNB FİNANSBANK’TAN 16.200 TL’YE VARAN ÖDÜL PAKETİ
QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra QNB Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim imkânı sağlayarak toplamda 16.200 TL’lik avantaj sunuyor.
Ayrıca, emeklilere özel düşük faizli kredi seçenekleri de kampanyaya dahil. Başvurular, QNB Finansbank şubeleri ve internet/uygulama kanallarından 31 Mayıs’a kadar yapılabiliyor.