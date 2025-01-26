QNB Bank'tan Büyük Zam! Bir Anda Açıkladılar
QNB Türkiye, 2025 yılı için maaş artışı oranlarını açıkladı. Banka, yaklaşık 12 bin çalışanına yüzde 25 oranında zam yaptı. Bu oran, görev ve performansa göre yapılan değerlendirmelerle belirlenen ortalama zam oranı olarak duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücret artışının ardından, finans sektöründeki diğer büyük bankalar gibi QNB Türkiye de personel maaşlarını güncelledi.
GEÇEN SENE DE YÜZDE 50 İYİLEŞTİRME YAPMIŞTI
Banka yönetimi, 2024 yılı içinde de çalışanlarına ortalama yüzde 50 iyileştirme yapmış ve Temmuz ayında ek olarak yüzde 20'lik bir zam gerçekleştirmişti.
QNB Türkiye, yıl ortasında Temmuz ayında bir değerlendirme yaparak çalışanlarına ek bir iyileştirme yapmayı planladığını da duyurdu. Diğer bankaların çalışanlarına yönelik zam açıklamaları ise önümüzdeki günlerde bekleniyor.