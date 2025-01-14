QNB Bank'ın Enparası'nda Bölünme Başladı! Resmen Devredildi

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamız bünyesindeki "http://enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili diğer resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması ve bu hususta diğer işlemlerin yerine getirilmesini teminen Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. "