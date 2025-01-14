QNB Bank'ın Enparası'nda Bölünme Başladı! Resmen Devredildi
QNB Bank, enpara.com bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi için yetki verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
QNB Bank A.Ş. (QNBTR), 13 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Enpara Bank A.Ş.'nin kısmi bölünme sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
DEVREDİLMESİ İÇİN ADIM ATILDI
Açıklamada, Banka Yönetim Kurulu tarafından, "enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla gerekli adımların atılacağı bildirildi.
Sürecin Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak ilerleyeceği belirtilirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile diğer resmi kurumlara başvuruların yapılacağı ve işlemlerin devam edeceği ifade edildi.
Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamız bünyesindeki "http://enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili diğer resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması ve bu hususta diğer işlemlerin yerine getirilmesini teminen Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. "