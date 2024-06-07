PTT’den kargo ücretlerine yılın ikinci zammı!

PTT, kargo ücretlerine Şubat ayında yüzde 55’lik zam yapmıştı. BirGün’ün haberine göre bu ücret artışından sonra PTT kargo ücretlerine yeni bir zam daha yaptı. Buna göre ikinci zam yaklaşık yüzde 40 oldu.

TVF’YE DEVREDİLMİŞTİ

PTT 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti. Önceki yıllarda kâr eden PTT, TVF’ye devredildikten sonra, her yıl zarar etti.

2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda toplam zararı 2,5 milyar TL’yi bulan PTT’nin milyonlarca lira faiz ödediği de ifade edilmişti.