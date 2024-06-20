PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi: Şartları belli oldu

Emeklilere özel yeni kampanya başlatan PTT, 100 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi verileceğini duyurdu.

PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi: Şartları belli oldu

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, kredi arayışına yönelirken, PTT’den emeklilere yönelik yeni bir kredi fırsatı hamlesi geldi.

Geçim sıkıntısı çeken emekliler, sürekli bu durumu dile getirirken hükümetten ek zam bekleyen ancak umduğunu bulamayan emekliler, düşük faizli kredi alternatiflerini araştırmaya başladı.

PTT, emeklilere özel düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu. Peki, emekli bir kişi ne kadar kredi alabilir? Emeklilere uygulanan faiz oranı nedir? 100.000 TL kredi için ne kadar faiz ödenir?

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle emeklilere düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler, başvurduklarında 100 bin TL krediye hemen ulaşabilecekler.

YÜZDE 3,19 FAİZ

Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, yüzde 3,19'dan başlayan faiz oranlarıyla, 24 ay vadeli olarak 100.000 TL'ye kadar kredi çekebilecekler.

Ayrıca, 100 bin TL’ye kadar kredi almak isteyen emekli vatandaşların maaşlarını PTT aracılığıyla alıyor olmaları ve 80 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Bu koşulları sağlamayan emekliler bu krediden faydalanamıyor.

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