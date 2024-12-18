Promosyonların Fitili Ateşlendi: 80 Bin Lirayı Geçti!
2024 yılına sayılı günler kala, asgari ücret, memur ve emekli zamlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Promosyonlarda artış beklentileri sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen asgari ücret görüşmeleri, işçi ve işveren taraflarının katılımıyla devam ederken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da gündemin en sıcak konuları arasında yer alıyor.
SON KARAR BEKLENİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların ardından üçüncü ve son görüşmesini 19 Aralık Salı günü saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapacak. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda nihai kararın açıklanması bekleniyor.
MEMUR VE EMEKLİYE ZAMDA ANA ETKEN ENFLASYON
Asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gözler, memur ve emeklilerin alacağı zamlara çevrilecek. Zam oranları üzerinde Aralık ayı enflasyon rakamları etkili olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak ayının ilk günlerinde açıklayacağı Aralık enflasyon verileri, zam oranlarının netleşmesine katkı sağlayacak.
BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI
Öte yandan, kamu çalışanları ve emeklilere yapılacak zamların yanı sıra bankaların promosyon kampanyaları da gündemde. Birçok banka, maaş müşterilerine yönelik promosyon tekliflerini güncelleyerek rekabeti artırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli ilçe müdürlükleri, öğretmenlerin maaş promosyonları için bankalarla yeni anlaşmalar imzalıyor.
PROMOSYONLAR TAVAN YAPTI
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 3 yıllık 82 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması yaptı.
Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise bir kamu bankasıyla 3 yıllık 79 bin TL karşılığında anlaşmaya vardı.