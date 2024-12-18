Promosyonların Fitili Ateşlendi: 80 Bin Lirayı Geçti!

PROMOSYONLAR TAVAN YAPTI

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir banka ile 3 yıllık 82 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması yaptı.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise bir kamu bankasıyla 3 yıllık 79 bin TL karşılığında anlaşmaya vardı.