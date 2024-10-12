Promosyonda 58 Bin Lira Zirvesi

Ekim ayında, bankaların resmi internet sitelerinde yapılan incelemelerde, promosyon fırsatlarının ve ek ödeme kampanyalarının 28.000 TL’ye kadar ulaştığı gözlemleniyor. Kasım ve aralık aylarında da bu promosyon fırsatlarının devam etmesi bekleniyor.

2025 yılında milyonlarca emeklinin maaşlarının zamlanmasının ardından promosyon ödemelerinde de artış olabileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, emekli promosyonlarının güncel tutarları ve artış miktarları üzerine araştırmalar hız kesmeden devam ediyor.