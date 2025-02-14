Promosyon Yarışında Yeni Rekor! 59 Bin Liraya Çıktı
Denizli Tavas Belediyesi, çalışanlarının mali haklarını iyileştirmek amacıyla önemli bir adım atarak, Halk Bankası ile yapılan anlaşma sonucunda 59 bin TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Belediye personelinin maaş ödemelerinin yapılacağı bankayı belirlemek amacıyla düzenlenen ihaleye 7 banka katıldı. İhale sonucunda, en yüksek teklifi veren Halk Bankası ile 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı.
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, açık artırma usulüyle yapılan banka promosyon ihalesinin sonucunda Halk Bankası Şube Müdürü Onur Ulupınar ile birlikte imza attı.
Başkan Tatık, belediye personelinin haklarını gözetmenin ve ekonomik anlamda katkı sağlamanın belediye yönetimi açısından büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu tür ödemelerin çalışanların moral ve motivasyonunu artıracağını ifade etti.