Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu
Emeklileri ilgilendiren yeni promosyon düzenlemesi. Eylül ayı özel promosyonuna dair detaylar belli oldu.
Garanti BBVA, Eylül ayına özel olarak emeklilere yönelik promosyon tutarlarını değiştirdiğini duyurdu. Yapılan bu güncelleme ile emeklilerin daha fazla faydalanabileceği bir promosyon sistemi oluşturulmuş oldu.
Emeklilerin dikkatle takip etmeleri gereken bu güncelleme ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirler.
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi;
Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
Maaşınızı Garanti BBVA’ya taşımak istiyorsanız:
Henüz müşterimiz değilseniz Garanti BBVA Mobil üzerinden şubeye gitmeden müşterimiz olabilir, emekli maaşınızı kolaylıkla Garanti BBVA’ya taşıyarak emekli maaşı banka promosyonu ayrıcalığından faydalanabilirsiniz.
Garanti BBVA müşterisiyseniz ve emekli maaşınızı PTT veya başka bir banka aracılığıyla alıyorsanız ve maaşınız üzerinde herhangi bir bloke bulunmuyorsa Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden emekli maaşı banka değişikliği başvurusu yapabilir ve emekli banka promosyon ödemesi talebinde bulunabilirsiniz.
Garanti BBVA ATM’lerinde emeklilere özel ücretsiz nakit çekim avantajı!
Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL’ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL’ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.
SGK emeklilerine özel vadeli mevduat ve kredi fırsatı! **Garanti BBVA destek kredilerinden emeklilere özel avantajlı faiz oranlarıyla gelir belgesine gerek kalmadan faydalanabilirsiniz.
** Emekli maaşı haricindeki gelirleri için belge talep edilebilir.
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