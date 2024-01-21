Prof. Özgür Demirtaş dört senaryoyu da yorumladı: Merkez Bankası krizinde tarafını seçti

Özgür Demirtaş, bir takipçisinin "Hocam her gün bir tweet atıp konuyu sakız gibi uzatmanızın manası yok. Dört olası senaryo yazmışsınız, çok belli ki birinci ihtimalin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Hangi değişiklik olursa olsun kesinlikle olumlu bir etkisi olmaz. Güçlü bir yalanlama ve hükümet desteği hariç çıkar yol yok" şeklindeki yorumuna da şu yanıtı verdi: