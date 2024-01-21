Prof. Özgür Demirtaş dört senaryoyu da yorumladı: Merkez Bankası krizinde tarafını seçti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bulunduğu kriz iddiasında tarafını seçti ve desteklediği ismi açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili olarak öne sürülen iddialar ve akabinde kamuoyuna yansıyan 'bilgiler', kafaları karıştırdı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, olası senaryoları kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yorumladı. "Her gün yeni bir haber çıkıyor. Dört seçenek var" diyen Demirtaş, bunları şöyle değerlendirdi:
"1) Eğer Merkez Bankası Başkanı değişir ve Cevdet Akçay bu göreve gelirse:
Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası'nın geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor)
2) Eğer başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman piyasalarda ciddi çalkalanma olur.
3) Mevcut başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (Merkez Bankası'nın doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile)
4) Mevcut başkan kalır ve magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.
Olay bu kadar net."
Özgür Demirtaş, bir takipçisinin "Hocam her gün bir tweet atıp konuyu sakız gibi uzatmanızın manası yok. Dört olası senaryo yazmışsınız, çok belli ki birinci ihtimalin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Hangi değişiklik olursa olsun kesinlikle olumlu bir etkisi olmaz. Güçlü bir yalanlama ve hükümet desteği hariç çıkar yol yok" şeklindeki yorumuna da şu yanıtı verdi:
'CEVDET AKÇAY'IN ELİ KOLU BAĞLANMAZSA CİDDİ OLUMLU OLUR'
"Olur. Benim övdüğüm ortodoks politikaların mimarı Cevdet Akçay. Yabancı Yatırımcıların tanıdığı isim de Cevdet Akçay. Olursa ve eli kolu bağlanmazsa ciddi olumlu olur piyasalar ve ülke için. Cevdet Akçay Naci Ağbal'ın yapacaklarını yapacaktır"