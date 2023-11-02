Prof. Konukman açıkladı: Bankada döviz tutanların başı dertte, Merkez Bankası kararıyla yasaklandı!

MERKEZ BANKASI O UYGULAMAYI YASAKLADI

Ne demek ya TL'ye geçiş oranını tutturamazsan komisyon ödersin ya da devlet iç borçlanma senedi tutmaya zorlarım seni. Kredilerde bu kadar devlet iç borçlanma senedi tutacaksın, aksi halde kredi veremezsin denilmesi gerçekten iddia ettikleri gibi serbest piyasa kurallarına uygun bir yapı oluşturuyoruz lafını yerlerde süründürüyor.

KKM'den TL dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara bir ton yasak getirilecek. Böyle bir şey olabilir mi?