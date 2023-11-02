Prof. Konukman açıkladı: Bankada döviz tutanların başı dertte, Merkez Bankası kararıyla yasaklandı!
Merkez Bankası (TCMB), bugün bankalara gönderdiği talimat ile KKM'den TL'ye dönüşüm payında yükselmeye gidildiğini ve dönüşüm hedefini yakalayamayan bankaların yüksek komisyonlarla karşı karşıya kalacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yürüttüğü hatalı para politikaları nedeniyle Türkiye'yi büyük bir ekonomik felakete sürüklerken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığındaki artışın faturası ise vatandaşlar ve bankalara kesiliyor.
21 Aralık 2021 tarihinde 'büyük buluş' olarak kamuoyuna duyurulan ve geçici bir döviz artışını frenlemeyi sağlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi nedeniyle bütçeye binen milyarlarca dolarlık ödeme yükümlülüğünün bir kısmı, yapılan regülasyonların ardından bankaların sırtına yükleniyor.
"YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ HALKA YALAN SÖYLÜYOR"
İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, TCMB'nin hatalı politikaları nedeniyle bankaları ve vatandaşları cezalandırdığını belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki ekonomi yönetiminin söylenilenin aksine serbest piyasa ekonomi kurallarına uymadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"KKM'den nasıl çıkacağız deniliyor... deniliyor. Bu yapılanlar çok sünni önlemler. Ne demişlerdi göreve geldiklerinde, giderek serbestleştireceğiz, bu tür regülasyonları tasfiye edeceğiz. Biz rasyonel politikalara döneceğiz. Ne demek bu politikalar, neoliberalizmin temel ilkelerine uyacağız. Ancak şu an yapılan şey sınırlamalar, limitler, kotalar koymak söylenenin tam tersi anlamına geliyor.
MERKEZ BANKASI O UYGULAMAYI YASAKLADI
Ne demek ya TL'ye geçiş oranını tutturamazsan komisyon ödersin ya da devlet iç borçlanma senedi tutmaya zorlarım seni. Kredilerde bu kadar devlet iç borçlanma senedi tutacaksın, aksi halde kredi veremezsin denilmesi gerçekten iddia ettikleri gibi serbest piyasa kurallarına uygun bir yapı oluşturuyoruz lafını yerlerde süründürüyor.
KKM'den TL dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara bir ton yasak getirilecek. Böyle bir şey olabilir mi?
TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖVİZ KRİZİ YAŞANACAK
İçsel tutarlılığı olmayan, her gün yeni bir öneriyle geliyorlar. Buradan açığa çıkacak olan parayı TL mevduatında tutamazlarsa ki tutamadıkları da görülüyor. Bu durumda ne olacak o para dövize dönecek. Nitekim bunun ilk sinyalleri de var. Döviz tevdiat hesaplarına bakarsanız mevduatta, ciddi yükselme sürecine girmiş durumda.
KKM'den çıkan para buraya gittikçe de yeni bir kur krizinin yaşanması kaçınılmaz gözüküyor.
Yani tekrar başa döndük ve bunu bütçeyi olağanüstü zorlayarak yaptık acı olan bu. Normalde anayasaya bile aykırıydı, 5018'e bile aykırıydı kamu hizmeti olmadığı halde kamu hizmetiymiş gibi ödenecek ayrıldı KKM'ye.
2024 BÜTÇESİNDE KKM YER ALMIYOR!
Rant kesimine Kur Korumalı Mevduat hesapları için ödenen kur farkları sanki bir kamu hizmetiymiş gibi ödendi mevzuat yoluyla. Bu yetmiyormuş gibi de vergi muafiyet ve istisnaları getirildi ve Merkez Bankası'nda da dövizli hesaplar için KKM avantajlarını sağladılar. Şimdi biliyorsunuz bir numara çektiler ve bütçenin saydamlığına da gölge düşürdüler. Şu an 2024 yılı bütçesi görüşülüyor ve o bütçe içerisinde Kur Korumalı Mevduat yok.
MERKEZ BANKASI PARA BASACAK, ENFLASYON UÇUŞA GEÇECEK
2023'ün bütçe büyüklüklerinde Temmuz sonrası artık KKM için yapılan kur farkı ödemeleri gözükmeyecek. Bu gerçekten yürekler acısı bir durum. Ocak ve Temmuz arasında 60 milyar dolarlık bir kur farkı ödemesi var. Ancak yapılan düzenleme ile artık bütçeden değil, Merkez Bankası'ndan ödenecek.
Nasıl ödeyecek? Para basarak ödeyecek yani bu bastığı para ile enflasyonu ciddi şekilde yukarı çıkaracak.
Bütçede ne kadar ödeneceği de bilinmiyor çünkü bu zamana kadar 60 milyar dolardı ama esas kur farkı yansımaları yılın 2.yarısına olacak.