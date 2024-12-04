Prof. Dr. Aziz Çelik'ten Enflasyon İtirafı: İlk Defa Açıkladı

Araştırmanın metodolojisinin daha detaylı açıklanması gerektiğini ifade eden Çelik, “Ankara ile sınırlı olan bu araştırmanın hangi ürün fiyatlarına, hangi kaynaklara ve nasıl bir yöntemle dayandığı açıkça belirtilmeli. Mevcut haliyle bu veriler, Ankara ortalamasını yansıtmaktan uzak görünüyor” diye konuştu.