Prof. Dr. Aziz Çelik'ten Enflasyon İtirafı: İlk Defa Açıkladı
Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını eleştirerek, verilerdeki tutarsızlıklara dikkat çekti. TÜİK, İTO ve Türk-İş’in gıda enflasyonu verilerini kıyaslayan Çelik, TÜİK’in açıkladığı gıda enflasyon oranının Türk-İş’in Ankara mutfak enflasyon oranının tam 8 katı olduğunu vurguladı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Prof. Dr. Çelik, TÜİK’in kasım ayı gıda enflasyonunu yüzde 5,1, İTO’nun "İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi"ni ise yüzde 3,07 olarak açıkladığını hatırlatarak, Türk-İş’in aynı dönemde Ankara için mutfak enflasyonunu yalnızca yüzde 0,64 olarak duyurmasını eleştirdi. Bu büyük farkın açıklanmasını zor bir durum olduğunu belirten Çelik, “TÜİK gıda enflasyonu, Türk-İş’in Ankara mutfak enflasyonunun tam 8 katı. Bu, izah edilmesi güç bir oran” dedi.
"METODOLOJİ ŞEFFAFLAŞTIRILMALI"
Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarını uzun yıllardır düzenli olarak paylaştığını hatırlatan Çelik, bu çalışmaların kamuoyunda güvenilir bir referans noktası olduğunu, ancak son verilerin bu güveni zedeleyebileceğini belirtti.
Araştırmanın metodolojisinin daha detaylı açıklanması gerektiğini ifade eden Çelik, “Ankara ile sınırlı olan bu araştırmanın hangi ürün fiyatlarına, hangi kaynaklara ve nasıl bir yöntemle dayandığı açıkça belirtilmeli. Mevcut haliyle bu veriler, Ankara ortalamasını yansıtmaktan uzak görünüyor” diye konuştu.
"ENFLASYON ARAŞTIRMALARI CİDDİYET GEREKTİRİR"
Türk-İş’in mutfak enflasyonu verilerini eleştiren Prof. Dr. Çelik, resmi gıda enflasyon oranının Türk-İş’in açıkladığı mutfak enflasyonundan yaklaşık 8 kat yüksek olmasını “vahim bir tablo” olarak değerlendirdi.
Çelik, “Bu tür araştırmalar ciddi bir özen gerektirir. Verilerdeki çelişkiler, kamuoyunu yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Türk-İş, ürün fiyat listesini, derleme yerlerini ve araştırmada kullanılan tüm detayları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalı” ifadelerini kullandı.
Enflasyon verilerindeki bu büyük farkın, Türk-İş’in açıklamalarını tartışmalı hale getirdiğini söyleyen Çelik, "Enflasyon araştırmaları titizlikle yapılmalı ve gerçek tabloyu yansıtmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.